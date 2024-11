Gladson Cameli se reúne com Lula e governadores para discutir PEC da Segurança Pública

O governador do Acre, Gladson Cameli, participou de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros governadores em Brasília, onde foram discutidas questões relacionadas à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

Durante sua fala, Cameli enfatizou a importância da colaboração entre as forças de segurança, incluindo a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, para garantir uma comunicação eficaz e ações coordenadas.

Cameli destacou a necessidade de uma abordagem integrada para a Amazônia, ressaltando que a preservação ambiental deve ser acompanhada de ações que atendam às necessidades da população local.

“Precisamos manter praticamente 27 milhões de Amazônia. Eles precisam comer”, afirmou, sublinhando que as logísticas na região são diferentes e que as ações devem ser adaptadas a essa realidade.

O governador expressou gratidão pelo apoio do governo federal, ressaltando a necessidade de uma relação harmônica entre os diferentes poderes e órgãos de fiscalização no Acre.

“Nós precisamos estar unidos porque a Amazônia é muito grande, a população quer ações, quer ser cuidada, e cabe a nós não apenas executar, mas também conciliar”, declarou. Cameli reafirmou seu compromisso em colaborar com o governo federal e destacou que está sempre à disposição para contribuir com as iniciativas em prol da segurança e do desenvolvimento da região.