Governo inaugura centro de saúde do servidor com investimento de quase R$ 2 milhões

O Governo do Acre, por meio das secretaria de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), inaugura o Centro de Atenção à Saúde do Servidor George Patrício Moreira (Cass) nesta quarta-feira (30), em Rio Branco. O investimento total para o Centro foi de R$ 1,8 milhão.

O Cass marca um avanço na história do funcionalismo público estadual, ao oferecer atendimento integral aos servidores com uma equipe multidisciplinar pronta para atender desde demandas preventivas até tratamentos complexos. Um diferencial é a integração da Junta Médica do Estado, que atuará em processos de licenças e perícias médicas, garantindo respostas ágeis e especializadas para condições de saúde que exigem acompanhamento contínuo.

Segundo o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, o servidor público é quem faz a máquina pública funcionar. “É um momento muita alegria de nós do Governo do Estado, da Secretaria de Administração. Foi um pedido do governador que nós tivéssemos essa atenção especial, esse carinho pelo servidor público. Então hoje, depois de vários eventos em alusão ao mês do servidor, ao dia do servidor, a gente está fechando com chave de ouro com a inauguração do Centro de Atenção e Saúde do Servidor”, disse.

O secretário disse ainda que, a princípio, os atendimentos são exclusivos para o servidor público. “Nós vamos ter algumas especialidades aqui como odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e esses serviços podem ser aumentados também posteriormente, dependendo da necessidade que a gente verificar que precisa. A gente vai ver primeiro qual é a necessidade desses servidores, qual é a quantidade de atendimento para gente não pressionar muito esses atendimentos e o ano que vem dependendo desses atendimentos, a gente vai verificar pra prolongar o quadro familiar”, explicou.

De acordo com Paulo Roberto, até 100 servidores públicos devem ser atendidos por dia. “A nossa ideia é em 2025 nós abrirmos uma unidade semelhante no Vale do Juruá em Cruzeiro do Sul. A gente vai estar trabalhando para isso, mas se Deus quiser vai dar certo”, disse.

A viúva do enfermeiro homenageado, Luena Rodrigues, falou que a família está muito honrada. “Estamos felizes em saber que o reconhecimento, de tantos anos de serviço pela Saúde, está sendo reconhecido. Eu tenho certeza que onde ele estiver, está se sentindo muito feliz”, disse, emocionada.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, disse que valoriza quem cuida das pessoas de forma geral, independente da área que atua. “É marco para o governo. É um governo que cuida de pessoas e aqui é mais um ato de cuidado com as pessoas que cuidam das nossas pessoas”, ressaltou.

Pedro, que era colega de trabalho do enfermeiro Patrício, disse que o enfermeiro é referência pra todos. “Patrício por muitas vezes foi meu colega de farda, meu colega de ambulância, meu colega de macacão e ele, em tudo que colocava a mão para fazer, fazia com maestria. Nós fizemos uma primeira homenagem no prédio do SAMU quando grafitamos ali naquele momento da pandemia e ver mais essa homenagem mostra o quão importante ele foi para todos nós e que ele se torne exemplo para todo profissional, para todo servidor público e se dedicar ao próximo”, disse.