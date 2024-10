Governo promove Corridinha pelo Meio Ambiente em comemoração ao Dia das Crianças

Em uma ação que une sensibilização ambiental, saúde e diversão, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado do Meio Ambiente (Sema) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), promoverá a primeira Corridinha pelo Meio Ambiente, em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado neste sábado, 12 de outubro.

O evento será realizado a partir das 7h, no Horto Florestal de Rio Branco. Podem participar atletinhas com idades entre 7 e 14 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial do evento, conforme os links abaixo:

Time Capivara, 7 a 8 anos

Time Onça, 9 a 10 anos

Time Boto, 11 a 12 anos

Time Arara, 13 a 14 anos

As vagas são limitadas e os participantes devem chegar com antecedência para a retirada dos kits da corrida.

Durante a corridinha, as crianças serão incentivadas a se movimentar e se engajar na causa ambiental em uma manhã cheia de atividades lúdicas e educativas. Elas poderão se divertir enquanto aprendem sobre a importância de preservar e conservar o meio ambiente e proteger o clima global.

O percurso é adaptado para cada faixa etária, garantindo que todos possam participar de maneira segura e divertida. Ao fim da competição, haverá distribuição de brindes, medalhas, certificados de participação e um refrescante banho de mangueira para os pequenos.

“A Corridinha pelo Clima é mais do que uma corrida; é uma oportunidade para as crianças se conectarem com a natureza e entenderem o impacto das suas ações no meio ambiente”, afirma Julie Messias, secretária do Meio Ambiente. “Nosso objetivo é inspirar as crianças e adolescentes a se tornarem defensores do nosso planeta, enquanto promovem um estilo de vida ativo e saudável”.

Além da corrida, serão oferecidas atividades para o público em geral, com a participação das equipes de Educação Ambiental da Sema e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e apresentações musicais.

Confira a programação completa

• 7h – 8h30: Entrega dos kits de corrida (entrada de veículos)

• 8h30 – 9h: Momento de sensibilização

• 9h – 9h15: Aquecimento dos participantes

• 9h15: 1ª largada (Time Capivara, 7 a 8 anos)

• 9h30: 2ª largada (Time Onça, 9 a 10 anos)

• 9h45: 3ª largada (Time Boto, 11 a 12 anos)

• 10h: 4ª largada (Time Arara, 13 a 14 anos)

• 10h15 – 10h30: Premiação por time e fotos com mascotes e autoridades

• 10h30 – 11h30: Trilha educativa no Horto Florestal

• 10h30 – 11h30: Apresentação musical

• 8h – 11h30: Visita aos estandes dos parceiros (aberto ao público)

O evento conta com o apoio do Imac, das secretarias estaduais de Agricultura (Seagri) e Saúde (Sesacre) e do Sindicato da Indústria Madeireira do Estado do Acre (Sindusmad), além do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).