Homem é condenado a 20 anos de prisão por matar ex-companheira com 12 golpes de faca no Acre

Fábio Sousa e Sousa foi condenado a 20 anos de prisão pelo crime de feminicídio contra sua ex-companheira Lauana Gomes dos Santos, com quem tinha dois filhos. O crime ocorreu na madrugada do dia 24 de julho de 2022, na residência do casal, em Feijó, no interior do Acre.

Segundo o Ministério Público do Acre (MPAC), o réu havia saído de casa no dia anterior e retornado embriagado. Quando a vítima relutou em abrir a porta, ele insistiu, alegando que queria apenas pegar uma mochila. Ao entrar, Fábio iniciou uma discussão, motivado por ciúmes.

Durante a briga, o réu pegou uma faca e atacou Lauana com 12 golpes, atingindo diversas partes do corpo. A vítima tentou fugir, mas foi empurrada para fora de casa, onde foi ferida novamente. Uma amiga da vítima, que estava na casa, ouviu os gritos chamou a polícia e o socorro médico, mas Lauana não resistiu e morreu no local.

O réu foi preso poucas horas depois, escondido em uma casa abandonada. A sentença, além da pena de reclusão, determinou o pagamento de R$ 50 mil de indenização por danos morais em favor dos filhos da vítima, bem como a perda do poder familiar.