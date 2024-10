Idoso é ferido na cabeça com pedaço de madeira por vizinho após disputa por terras

Uma disputa por terras na zona rural de Sena Madureira quase acaba em tragédia na noite desta segunda-feira (21). Um idoso de 64 anos foi atingido por um pedaço de madeira na cabeça e o autor do crime foi o seu próprio vizinho.

A ocorrência se deu no km 18, do Ramal dos Terçados. Os dois se desentenderam por conta da demarcação de uma área de terras e o acusado, de 54 anos, se apossou de um pedaço de madeira e atacou o idoso. A vítima ficou com lesão na cabeça e no rosto.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o autor do crime.