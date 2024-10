Idoso morre na UTI do Pronto-Socorro após acidente com ônibus que invadiu contra-mão

O motociclista José Alves Gomes, de 68 anos, que ficou gravemente ferido após colidir de frente com um ônibus do transporte coletivo na noite deste sábado (26), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Bosque, em Rio Branco, morreu na madrugada desta terça-feira (29) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José Alves trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa QLU-2592, quando se deparou com um ônibus da empresa Ricco Transportes, de placa LSQ-6B11, que presta serviço para a Prefeitura de Rio Branco, trafegando no sentido oposto (centro-bairro). O ônibus realizou uma ultrapassagem em local proibido, pois havia uma “carreta da alegria” estacionada. No momento em que o ônibus tentou ultrapassar, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a motocicleta.

Com o impacto, José foi arremessado, e sua perna esquerda bateu na lataria do ônibus, causando uma fratura exposta no joelho esquerdo. Após a colisão, o idoso foi projetado a alguns metros, caindo quase sobre a calçada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros socorros ao motociclista. O idoso permaneceu lúcido e comunicativo, apesar da fratura exposta no joelho esquerdo e do sangramento ativo. Após o atendimento inicial, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde o estado de saúde era considerado grave, sendo levado direto para o Centro Cirúrgico, onde foi submetido a uma intervenção. Ele ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por cerca de três dias, mas não resistiu e morreu no início da madrugada desta terça-feira.

O corpo de José foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame cadavérico.

O Policiamento de Trânsito do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) também foi acionado e esteve no local do acidente para isolar a área e realizar os procedimentos de praxe. O ônibus foi liberado, e a motocicleta foi entregue a pessoas conhecidas de José.