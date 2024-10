Infarto sempre começa com dor no lado esquerdo do peito? Cardiologista do Acre desmente mito

Muitos associam a dor forte no peito com infarto, mas é um mito acreditar que esse é o único sintoma. Embora a sensação de pressão no peito que irradia para o braço e o queixo seja clássica, outros sinais incomuns podem indicar um infarto.

De acordo com o cardiologista acreano Igor D’Avila, é importante estar atento a sintomas que vão além da dor no peito. Ele destaca que, náuseas, de estômago, e vômito são sinais que podem ocorrer, especialmente em idosos, diabéticos. “Nem sempre o infarto se apresenta com aquela dor característica do lado esquerdo, que vai para o braço e o queixo. Existem inúmeras formas de manifestação, como dores estomacais, náusea ou até vômito”, explica D’Avila.

É fundamental que tanto homens quanto mulheres observem esses sintomas e não subestimem sinais incomuns, pois o infarto pode ter apresentações variadas. Para mais orientações e esclarecer dúvidas sobre o que é mito ou verdade sobre infarto, assista às dicas do cardiologista no Instagram: @drigordavila.