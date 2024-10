Início de votação tem trânsito tranquilo e seções com pouco movimento em Rio Branco

A votação para escolha do prefeito e 21 novos vereadores de Rio Branco iniciou as 6h da manhã na capital acreana. Diferente de alguns anos, o movimento nas ruas e seções eleitorais ainda é baixo em alguns pontos da cidade.

A Estrada Dias Martins, uma das mais movimentadas da capital, por volta das 6h30, ainda apresentava um baixo fluxo de veículos, com trânsito tranquilo.Sue

Na Escola Armando Nogueira, local de votação, a movimentação de eleitores era baixa durante a primeira hora de votação, apresentando corredores vazios.

Na Escola Neutel Maia, no bairro Bosque, os primeiros minutos foram de baixa movimentação.

Neste ano, o horário de votação vai até as 15h, acompanhando o horário de Brasília. A cidade de Rio Branco conta com 236 locais de votação, com um total de 883 seções eleitorais. Pouco mais de 271 mil eleitores devem ir às urnas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

VEJA FOTOS: