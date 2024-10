IPMA alerta para agravamento do tempo a partir da tarde de terça-feira devido ao ciclone Kirk

A tempestade Kirk deverá deslocar-se para noroeste da península ibérica, após passar a norte do arquipélago dos Açores, e aproximar-se do continente na manhã de quarta-feira, com agravamento das condições meteorológicas já na tarde de terça-feira, informou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que, de acordo com a mais recente informação do Centro Nacional de Furacões de Miami (NHC), o furacão Kirk completou “uma transição para um ciclone extra tropical” e que o seu centro se encontrava a 42°N 38°W no Atlântico Norte, “em deslocamento para (NE) a uma velocidade de 45 km/h [quilómetros/hora]”.

O Kirk, segundo diferentes modelos de previsão, “ainda um sistema poderoso e potencialmente perigoso, deverá deslocar-se para nordeste e deverá passar a noroeste da Península Ibérica, estando no ponto mais próximo do continente” às 07:00 de quarta-feira, “prevendo-se já um agravamento do estado do tempo a partir da tarde de dia 8 [terça-feira]”, estima o IPMA.

Assim, esperam-se períodos de chuva já a partir do final da tarde de terça-feira, “que serão persistentes e por vezes fortes a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, podendo ser acompanhados de trovoada, passando a regime de aguaceiros e diminuindo de frequência a partir da tarde de dia 9 [quarta-feira]”, acrescenta.

“O vento será moderado a forte (até 45 km/h) de sudoeste e com rajadas até 70 km/h, sendo de até 95 km/h na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro, e será forte (até 55 km/h) nas terras altas do Norte e Centro, com rajadas até 110 km/h, rodando para oeste e enfraquecendo a partir da tarde” de quarta-feira, segundo as previsões.

O IPMA refere ainda que se espera um aumento da agitação marítima a partir do final de terça-feira, “com ondas de sudoeste com quatro a cinco metros, aumentando para cinco a sete metros a partir do meio da manhã” de quarta-feira, “podendo atingir 12 metros de altura máxima”.

A direção da ondulação associada a esta tempestade pode potenciar os impactos na orla costeira, levando à emissão de avisos meteorológicos de nível amarelo e laranja para os próximos dias.

Nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa), o IPMA prevê “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, e um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, a partir do final da tarde do dia de hoje”.

Estão previstas “rajadas até 115 km/h e ondas que poderão atingir os 11 metros de altura significativa (19 metros de altura máxima) no grupo Ocidental”.

No grupo Central, de acordo com a delegação dos Açores do IPMA, “são esperadas rajadas até 90 km/h e ondas que poderão atingir os oito metros de altura significativa (15 metros de altura máxima)”.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), para terça-feira, o IPMA prevê ondas “que poderão atingir os seis metros de altura significativa (12 metros de altura máxima)”.

Devido à passagem do ciclone tropical Kirk pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu um aviso vermelho para terça-feira para as ilhas do grupo Ocidental devido às ondas.

As ilhas do Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa também estão sob aviso amarelo por “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada”, das 15:00 de hoje às 06:00 de terça-feira e, devido ao vento, entre as 00:00 e as 18:00 de terça-feira.