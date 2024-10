Jerry Correia é reeleito prefeito de Assis Brasil com 75,88% dos votos

O atual prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, do Progressistas, foi reeleito neste domingo (6). Ele obteve 4.378 votos.

Jerry encabeçava a coligação ‘Unidos por Assis Brasil’, com 7 partidos diferentes: PT/PC do B/PV/ PDT / UNIÃO / MDB / PSD.

Em segundo lugar ficou o candidato do PL, Serjão, que obteve 24,12% dos votos válidos.

Em 2020, Jerry foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Anos depois ele foi expulso do partido por infidelidade partidária. No ano passado, o prefeito decidiu se filiar ao Progressistas, partido do governador Gladson Cameli para disputar a reeleição.

Mesmo sendo expulso, o vice-prefeito na chapa de Jerry é Reginaldo Martins, do PT.