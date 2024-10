Jovem é ferida com terçadadas pela própria irmã de 15 anos

Uma ocorrência de lesão corporal dolosa foi registrada nesta terça-feira (8) na região do Segundo Distrito de Sena Madureira. Uma jovem de 18 anos foi atingida com duas terçadadas desferidas pela própria irmã.

De acordo com a PM, em determinado momento as duas se desentenderam. A agressora que tem somente 15 anos se apossou de um terçado e investiu contra a irmã. A mulher foi atingida nas costas e no braço. Em seguida, foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes.

A Polícia Militar ainda realizou buscas no referido bairro, entretanto, não conseguiu encontrar a autora.

Até agora, ainda não foi possível precisar o motivo do desentendimento entre as irmãs.