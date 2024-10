Lotofácil: ninguém leva e prêmio sobe para R$ 4 mi; veja os números

Nenhuma aposta acertou todas as 15 dezenas no concurso 3216 da Lotofácil, realizado na última quarta-feira (9). Os números sorteados foram: 01-03-04-06-08-09-10-11-12-13-15-16-19-20-25. Com isso, o prêmio acumulado será sorteado novamente na próxima quinta-feira, com uma estimativa de R$ 4 milhões.

Enquanto isso, 226 apostas acertaram 14 dezenas, garantindo um prêmio de R$ 1.893,97 para cada uma.

Outras 8.702 apostas acertaram 13 números, rendendo R$ 30. Houve ainda 115.411 bilhetes vencedores com 12 acertos, premiados com R$ 12, e 630.350 apostas com 11 acertos, que ganharam R$ 6 cada.

Entenda como funciona o sorteio da Lotofácil

A Lotofácil, uma das modalidades de loteria mais praticadas no Brasil, é extremamente popular devido à sua acessibilidade. Os apostadores têm a facilidade de escolher 15 números entre 25 disponíveis, tornando o jogo atraente e fácil de participar.

A Lotofácil oferece aos jogadores boas chances de ganhar, com prêmios a partir de 11 acertos. Esta modalidade se tornou tão popular que passou a competir pela preferência dos apostadores com a tradicional Quina, um dos jogos mais antigos ainda em operação.

Assim como em outros jogos de azar, muitos preferem apostar individualmente, enquanto outros optam por participar de bolões, aumentando suas probabilidades de ganhar na Lotofácil.

As apostas para a Lotofácil podem ser realizadas até uma hora antes do sorteio, tanto nas lotéricas autorizadas quanto no site oficial da Caixa. Isso significa que o prazo para registrar seu jogo vai até as 19h no dia do sorteio. Com 25 números disponíveis, você pode escolher entre 15 e 20 dezenas para apostar.

O valor mínimo de aposta é de R$ 3, enquanto a aposta mais alta pode ultrapassar R$ 46,5 mil. Há ainda a opção da “Surpresinha”, que permite que o sistema escolha os números de forma aleatória para você.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

A Lotofácil também oferece a opção de participar de bolões para apostas coletivas. A Caixa Econômica Federal cobra um valor mínimo de R$ 12 para essa modalidade, com cotas individuais a partir de R$ 4.

Para apostas de 15 números, são permitidas de duas a oito cotas. Já com 20 números, o número de cotas pode chegar a 100.

É possível fazer até dez apostas por bolão com 15 a 18 números, enquanto com 19 números o limite é de seis apostas. Apostando com 20 números, é permitida apenas uma aposta.