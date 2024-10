Luan Santana, Tierry, DJ Gustah e mais destaques musicais da semana

“Put your hands up” que chegou a hora de adicionar novas músicas à sua playlist favorita. Pensando nos “embalos de sábado à noite”, o Metrópoles selecionou os melhores lançamentos da música brasileira e internacional. Tem Luan Santana, Tierry, feat. de Ana Castela e Murilo Huff e muito mais! Não vai ficar de fora, né?

O cantor publicou o EP Volume 1 de Luan Ao Vivo na Lua – Nova, que conta com a inédita Se Arrependimento Matasse. A música também terá versão em videoclipe. A produção conta com 5 faixas em seu primeiro volume, sendo quatro inéditas e Clone, que inaugurou o projeto há dois meses.

Cada etapa do projeto será batizada por uma fase da lua, como denuncia o título do lançamento da vez. “Essa é uma canção muito especial porque narra uma história que todo mundo conhece, ou de ouvir alguém contar, ou até de si mesmo. Não tem como escapar”, brinca o cantor, ao falar sobre a música.

“Ela tem a pegada da sedução, do romance, e por que não admitir, de uma pitada (ou um caminhão, dependendo de cada um) de arrependimento. É quando você, comprometido, cai na fraqueza de ceder a um beijo de outra pessoa, e depois se condena por não ter resistido”, completou.

A dupla se uniu no feat. Peça íntima, que chega acompanhada por um videoclipe. Os cantores contracenam em clima de saudade ao som de “Mas hoje revirando as coisas uma peça íntima lembrou da gente. Aí foi gatilho de metralhadora, de tiro da gente tirando a roupa. Oh saudade de nós dois naquela cama e você por cima”

“Fiquei ansioso para soltar essa música, viu? Há algumas semanas até saí anunciando que gravei com a Ana, quando ainda nem sabia se eu podia falar sobre isso. Eu tinha para mim que essa música precisava ser uma parceria e depois que imaginei a voz da Ana na música não tive dúvida que teria que ser ela”, disse Huff.

O músico publicou o álbum Elas, que conta com vozes de rappers mulheres, como Cynthia Luz, Azzy, Budah e Bivolt, dentre muitas outras representantes desta vertente musical da Cultura Hip Hop. O trabalho conta com 12 faixas, sendo 10 delas inéditas.

Lago Transparente, um feat de Cynthia e Elana Dara, e Poucas Conversas, interpretada por Andressinha, ex-integrante do Hyperanhas, Mesmo Lugar, interpretada por Azzy e Faço Valor, de Bivolt, Carla Sol canta Hora Exata, Intenção, de Clara Lima, Mar de Luz, de Cyssluz são algumas músicas do projeto.

Annick, interpreta Decisões; Killua, cantora e co-compositora de Lunática, e QÜIST, Destilado em Poesia, completam o álbum.

“Demos oportunidade a essa artista, independente e emergente, por meio de uma campanha na internet. Soltamos o beat da música e, dentre muitas concorrentes, QÜIST foi a que apresentou os melhores flow, ritmo e rima, garantindo seu passaporte para o projeto”, conta Gustah, que completa: “Nos convida a uma espécie de celebração da arte e da tal força feminina” .

O cantor e compositor anunciou o lançamento de 10/10, com 10 faixas inéditas e 100% autorais. O projeto é produzido por Cássio Henrique. O projeto traz apenas áudios e tem como faixa destaque, Dez de Dez, que mistura romantismo com letras irreverentes.

A lista de músicas ainda inclui, Cabeça Branca 2, Não Sabe Beber, Não Bebe, Cibele, Eu Não Tava Pronto Pra Te Ver, Eu Não Vou Buscar Você, Carro do Ovo, Tigrinho, O que é o Amor e Beth

O ator, cantor e poeta divulgou o primeiro álbum autoral. No disco Lukete Me, o artista paraibano apresenta 10 canções que passeiam entre rap, pop, baladas, reggae e beats. A novidade combina amor e humor.

“O disco tem um pouco do muito que sou. Vários ‘eus’ que falam de amor, reflexões e situações da vida cotidiana do meu jeitinho. As faixas têm um mix sonoro que não se explica, mas que são unidas pela escrita, pelo flow, pela melodia vocal. Uma gororoba boa de coisa legal”, afirma Lukete.

Outros lançamentos

Álbuns/EPs

Hugo & Guilherme publicou o EP No Pelo 360 – Ao Vivo no 062.

Geordie Greep (Black Midi) lançou o álbum The New Sound.

Hazlett compartilhou o álbum Side B, complemento do projeto Goodbye to the Valley Low.

Gabriel Elias divulgou o álbum Tropical.

Cjota divulgou o novo álbum Traumas e Vícios, com onze faixas.

Humberto & Ronaldo lançaram o primeiro EP do projeto Voz e Tecladão, com oito faixas.

The Hard Quartet compartilhou o álbum The Hard Quartet.

O grupo Cabokaji divulgou o novo EP Salvaguarda, com seis faixas.

A gravadora Pineapple Storm lançou álbum compilando as 16 edições do projeto Poesia Acústica.

Roberta Miranda publicou o EP 2 do DVD Infinito, que contém regravações de quatro clássicos da música sertaneja.

CHARLI XCX compartilhou uma versão remix do álbum Brat, intitulado Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat.

Devasto publicou o EP Só um Lance.

Nívea Soares compartilhou o álbum Abre Os Selos.

Andaluz, duo paulistano, divulgou o EP Linear.

Daniela Colla lançou o EP Daniela canta Colla.

Fernando Grostein Andrade e Fernando Siqueira lançaram o EP FernandoS.

Felipe e Rodrigo lançaram o projeto Questão de Tempo – Ao Vivo em Goiânia na íntegra.

Matuê lançou Sabor Overdose de Yakisoba.

Kim Gordon publicou a versão deluxe de The Collective.

Lary publicou o álbum Com Amor, Lary.

Sotam publicou o novo EP Para Nunca Nos Tornarmos Estranhos.

Fernando & Sorocaba lança por completo o álbum “Nash” gravado em Nashville, nos Estados Unidos.

⁠⁠Fiorella lança o 2º EP do projeto Meio Cidade, Meio Interior.

Adriana Partimpim publicou o álbum O Quarto.

Naiara Azevedo lançou o segundo EP do projeto Releituras.

Cantor Milton lançou Meu Olhar No Seu, quarto álbum da carreira.

Suel divulgou o projeto Pôr Do Suel Em Recife – Completo (Ao Vivo).

Carreiro & Capataz publicaram o álbum Essência Bruta.

Duran Duran compartilhou o álbum Danse Macabre Deluxe.

La Femme anunciou Rock Machine.

Amado Batista publicou Pétala (EP2).

The Offspring publicou o álbum Supercharged.

Jelly Roll inovou no lançamento do álbum Beautifully Broken.

Leila Pinheiro publicou o projeto Elas Cantam As Águas.

Gusttavo Lima compartilhou Embaixador Acústico (Ao Vivo).

Victoria Monet publicou Jaguar II: Deluxe.

Singles

Xande de Pilares publicou o single Banho de Folhas.

Papatinho publicou a 17ª edição do projeto Papatracks, com a música Aumenta o Nível, que conta com Predella e Sidoka.

Kevin O Chris publicou o single Sensacional.

Péricles, Thiaguinho e Mundo Bita lançaram o clipe da música O Que É, O Que É o Amor?, feita para o Dia das Crianças.

Kylie Minogue lançou o single Lights Camera Action.

Cidade Verde Sounds anunciou o single Seu Cheiro, com participação do Planta e Raiz.

Tiee e Dilsinho publicaram Unilateral.

O Grilo divulgou a música Alguma Coisa Acontece.

Mumuzinho divulgou o novo single 500KM.

Dylan Gossett publicou a música Tree Birds.

Gloria Groove se uniu a cantora Sara Correia no single Chelas.

Jeremy Zucker e Chelsea Cutler se uniram em A-Frame.

Maggie Rogers lançou a música In The Living Room.

Álvaro Díaz e Nathy Peluso dividem os vocais em XQ Eres Así.

Armin van Buuren e Ahmed Helmy tocaram juntos na música Racing Spirit.

Chase Atlantic lançou o single Ricochet.

GloRilla publicou Glorious.

Olly Alexander divulgou a música Cupid’s Bow;

Anna Graves lançou a música Dizzy.

Marrekin e Neo Beats estão juntos em Vivendo Um Sonho.

Dubdogz, NIIKO X SWAE e Stace Cadet fizeram parceria em Song Stuck In My Head.

Peu Heise publicou Num Instante.

Criolo e Cynthia Luz publicaram a nova versão do single Subirusdoistiozin.

Rapper C.L lançou o single-clipe 6AM, com Duda Mai.

Pris divulgou o novo single Olhos De Mar.

Luíza Lapa e Concê se uniram no country pop Me Encontra Aqui Fora.

Lauana Prado publicou o sinfle Fetiche, em parceria com As Cristinas.

Cris Lima e DJ Didi lançam MTG Rapariga Eu Sou & Porradeiro Forte

Duran Duran lançou Evil Woman.

Juvi Chagas divulgou o single Websexo.

Welisson publicou o single Mundo dos Vetin.

Soldera, Sone feat. Gilsons anunciou Love Love.

Armin Van Buuren compartilhou Racing Spirit.

Thiago Malakai publicou o novo single Infalível.

Yoyô lançou o single Chéri.

Coralinne anunciou Ela Odeia Taylor Swift.

Thiago Juliani divulgou Valsinha.

Rio Loko revelou o single Click.

Animal Collective compartilhou o single Sung Tongs (Live ate the Theatre at Ace Hotel).

Kim Deal revelou o single A Good Time Pushed.

Jaguar Twin anunciou The Watchers.

Nani Azevedo publicou a regravação do sucesso Os Sonhos de Deus.

Michele Andrade publicou Pegada Top 1.

Thiago Freitas compartilhou Reforma.

Xamã lança versão de Where Did You Sleep Last Night, para o filme Maníaco do Parque.

Tribo da Periferia publicou o single 20K.

Sarah Beatriz compartilhou Chega De Errar Pra Aprender, com participação de Eli Soares e Mauro Henrique.

Bê Vieira publicou Criança.

Xamã lançou a versão de Where Did You Sleep Last Night para o filme Maníaco do Parque.

The Wombats retornou com o novo single Sorry I’m Late, I Didn’t Want To Come.

Rogê compartilhou A râ.

mxmtoon divulgou rain.

Jusante lançou Nunca Mais, de Roberta Estrela Dalva.

Luciana Mello publicou single Resiste e Samba com participação de Fabiana Cozza.

Sam Sabbá apresentou Stay With Me.

Assis e a Flor de Lótus divulgou a música Dádiva e Vã.

Carla Rio anunciou Nem Troco, Nem Dou, single com Dudu Nobre.

Eminem lançou Temporary.

Odoguiinha divulgou Intro.

Siamese divulgou o single Iphone.

Joe Jonas apresentou What This Could Be.

Finneas lançou For Cryin’ Out Loud.

Perrie publicou You Go Your Way.

O cantor Dude São Thiago lançou Mitiê, primeiro single autoral da carreira.

Mc Mari e Léo Santana compartilharam o feat Revoada.

James Bay revelou Changes All The Time.

Lisa apresentou Moonlit Floor

Eric Clapton publicou Meanwhile.

Marvel Brasil com MC Luanna, Jovem MK e Malcolm VL publicaram O Poder é Nosso.

Ludmilla e Ivandro se uniram em Perfume.

Vuto divulgou a nova música Fim, com Vírus e Liz Kaweria.

Joelma, Zaynara anunciaram Aquele Alguém.

Turma do Pagode, Ferrugem e Mumuzinho se juntaram na música Duvido.

Kweller publicou Paraíso Tóxico.

Tchelo Rodrigues anunciou É Que Eu Nasci Teimoso.

Marc Yann lançou o clipe do single Profano.