Marcus Alexandre encerra campanha com grandes atos na Baixada e no Calafate

Uma multidão acompanhou o candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), neste último dia de campanha, sábado, 5, em uma gigantesca motociata que teve início na Estrada do Calafate e circulou diversos bairros da regional, passando pelo Novo Calafate, Ilson Ribeiro, Laélia Alcântara, Aroeira e Jequitibá até chegar na Baixada da Sobral, onde a militância e moradores o aguardavam para a tradicional caminhada de encerramento batizada de “caminhada da vitória”.

Junto com a militância e moradores, Marcus Alexandre andou a pé da entrada do bairro Airton Senna até a Praça da Semsur, onde abraçou moradores e agradeceu pelo apoio e o carinho.

“Estamos encerrando esta campanha ao lado do povo com muita alegria, as pessoas abraçaram a nossa campanha e clamam por mudança, a mudança com responsabilidade e eu estou pronto para trabalhar. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente, aos dirigentes partidários da nossa aliança, os candidatos a vereadores, a nossa militância e principalmente a cada morador de Rio Branco que me recebeu em sua casa, em seu bairro. Fizemos uma campanha limpa, alegre, levando a verdade e a esperança, e amanhã, se for da vontade de Deus e do povo, eu estou pronto para voltar a cuidar com amor e carinho da nossa cidade. Estou muito confiante, esperançoso e feliz”, disse o candidato ao final da caminhada.