“Marcus Alexandre fez campanha tímida e bateu na pessoa errada”, diz Tião Maia

Durante o podcast do ContilNet, em parceria com o Folha do Acre e Notícias da Hora, que comentou os bastidores das Eleições deste ano, o jornalista Tião Maia declarou que o candidato do MDB na disputa pela Prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre, demorou a fazer críticas mais pesadas ao prefeito Tião Bocalom (PL).

Ele lembrou que a estratégia atrasada de Marcus foi tentar colocar o governador Gladson Cameli contra o prefeito Tião Bocalom, trazendo vídeos antigos sobre a relação dos dois.

“Enquanto ele critica o Bocalom, por ter o governador como aliado, ele deixa de revelar quem está de fato por trás da campanha dele, que é o presidente Lula, Jorge, Tião Viana e Marina Silva. Marcus fez uma campanha tímida, bateu na hora errada e na hora errada. Lá atrás, ele queria o apoio do governador e agora resolveu bater no governador”, disse.

