Marcus diz que Bocalom fracassou em projeto e prefeito rebate: “Não fez nada em 8 anos”

Durante o primeiro bloco do debate dos candidatos a prefeito de Rio Branco, da Rede Amazônica, nesta quinta-feira (3), o prefeito Tião Bocalom (PL) questionou o candidato do MDB, Marcus Alexandre, sobre as propostas dele para a agricultura da capital.

No discurso, Marcus fez críticas a gestão Bocalom e disse que rodou vários ramais da zona rural de Rio Branco e não viu a presença da Prefeitura.

“Rodei a TransAcreana todinha nesses últimos 10 meses e não vi o trabalho que o prefeito diz ter feito. Na maioria dos ramais a promessa não foi cumprida”, disse.

Marcus ainda fez críticas a obra do Novo Mercado Elias Mansour, no Centro de Rio Branco, feita pela gestão Bocalom. “Fez um buraco na beira do rio. Quando chove alaga tudo. Um cacimbão. E o povo tem que levar as coisas para a rua para poder vender”.

O prefeito Tião Bocalom rebateu as críticas. “Ele teve oito anos para fazer tudo o que ele falou e não fez absolutamente nada.