Mazinho posta vídeo de gratidão e solta indireta: ‘A memória de alguns só guarda o que convém’

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, que cumpre seu último ano à frente do executivo municipal, depois de dois mandatos consecutivos, usou seu perfil nas redes sociais, neste sábado (19), para dar uma mensagem aos internautas.

Com a legenda “Gratidão”, Mazinho usou uma foto sua na postagem com um áudio que diz:

“Quando for falar mal de mim, aproveita e fala também das coisas boas que fiz quando você precisou. É fácil apontar os erros, destacar as falhas, mas difícil é reconhecer as vezes que estendi a mão e te ajudei. Parece que a memória de alguns só guarda o que convém, esquecendo os momentos em que fui apoio”.

“Todo mundo erra. Isso é fato. Mas é bom lembrar que por trás de cada erro tem uma pessoa que está tentando ser melhor. Ninguém é perfeito. As falhas não nos definem, são só uma parte do que somos, assim como os acertos. Quando eu erro, assumo, não fujo da responsabilidade, mas não vou deixar que meus erros apaguem o que fiz de bom”.

VEJA O VÍDEO: