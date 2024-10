MPU escolhe a FGV como a banca de seu próximo concurso e o edital está previsto para outubro

Atenção, concurseiros, os preparativos para o novo concurso do Ministério Público da União avançaram. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi confirmada como a banca organizadora do certame.

A escolha da FGV quebra uma sequência de seis concursos do MPU cuja banca responsável foi a banca CEBRASPE, concursos realizados no período de 1999 a 2018. A mudança gera expectativa de um estilo diferente de provas e deixa os candidatos sem a possibilidade de treinar questões anteriores de matérias específicas como, por exemplo, Legislação do MPU.

Caso o candidato faça uma pesquisa, a quase totalidade de questões de provas anteriores de Legislação do MPU foi aplicada pela banca CEBRASPE, no estilo CERTO ou ERRADO. Espera-se também mudanças na forma de cobrança dos conteúdos.

Além da confirmação da FGV como banca do novo concurso, também foi divulgado o projeto básico do edital. O cronograma apresentado descreve as principais etapas do 11º Concurso Público do Ministério Público da União (MPU) e da área de Segurança Institucional, que ocorrerá entre 2024 e 2025. Segundo o cronograma, escolhida a banca em outubro, o edital deverá ser publicado até o final do mesmo mês, com previsão de prova para 60 dias após a publicação do edital.

As provas, segundo a proposta da FGV, serão objetivas com 80 questões (sendo 50 de conhecimentos específicos e 30 de conhecimentos gerais) e discursivas com um texto de 30 linhas. Os cargos serão de Analista e Técnico do MPU, ambos com escolaridade de nível superior. O número oficial de vagas ainda não foi divulgado, mas há um quantitativo de 274 vagas no Projeto de Lei Orçamentária de 2025.

A previsão do cronograma é que todo o certame se encerre em maio de 2025, onde os candidatos aprovados já estarão aptos à nomeação.

Então é hora de organizar o material de estudo e começar a preparação.

Constitucional é disciplina essencial para quem vai se preparar para diversos concursos

A disciplina Direito Constitucional é uma das matérias básicas para quem se prepara para concurso de diversos cargos. E para ajudar os concurseiros que estão estudando Direito Constitucional para a banca CEBRASPE, a Coluna entrevistou Ingrid Cardoso que é Professora de Direito Constitucional.

Ingrid destacou duas dicas importantes sobre a matéria:

1 – O art. 5º da Constituição Federal de 1988 é um tema que sempre é cobrado em provas, portanto, o candidato tem que dominar.

2 – Controle de Constitucionalidade é um tema mais difícil e geralmente cobrado em cargos de maior complexidade. Caso venha no edital, estude porque vai cair.