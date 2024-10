Nasa oferece R$ 17 milhões para quem consiga uma solução para um problema que persiste desde 1969

Desafio espacial: com prêmios de até R$ 17 milhões, a NASA busca soluções para transformar resíduos humanos em recursos úteis durante missões espaciais.

Desde que a NASA colocou os primeiros astronautas na Lua, em 1969, uma questão permanece sem solução definitiva: como lidar com os resíduos humanos no espaço? Fezes e urina podem parecer um detalhe pequeno comparado à grandeza de uma missão espacial, mas esse problema dos resíduos é uma preocupação séria. Para evitar contaminação e garantir a saúde dos astronautas, a NASA agora está pedindo ajuda para resolver esse desafio espacial.

Mas o que exatamente está em jogo? E por que até hoje ainda não existe uma solução definitiva para isso? Vamos mergulhar no desafio que a NASA lançou e entender por que ele é tão importante para o futuro da exploração espacial.

O problema dos resíduos no espaço

A gravidade zero no espaço traz uma série de complicações. Quando estamos na Terra, a gestão de resíduos humanos é fácil, pois a gravidade faz o trabalho de manter tudo no lugar. No espaço, no entanto, a falta de gravidade cria um cenário completamente diferente.

Os astronautas não podem simplesmente usar banheiros como fazemos aqui. O que pode parecer simples, torna-se um problema muito maior quando as fezes e a urina podem flutuar livremente dentro de uma nave espacial.

Nas primeiras missões da NASA, como as famosas missões Apolo, os engenheiros e especialistas em aeronáutica não conseguiram resolver esse problema de forma eficaz. Para se ter uma ideia, durante as missões à Lua, 96 bolsas de resíduos humanos foram deixadas na superfície lunar! Sim, isso mesmo: junto com as pegadas de Neil Armstrong e o módulo lunar, há sacos de lixo por lá.

E agora, com o plano da NASA de voltar à Lua nas missões Artemis, esse desafio espacial retorna. Resolver o problema dos resíduos no espaço se tornou essencial para garantir que essas missões possam ser conduzidas de maneira sustentável e segura.

NASA oferece até R$ 17 milhões para quem solucionar o problema de resíduos

Para lidar com essa questão, a NASA lançou o “LunaRecycle Challenge“, um concurso que promete mudar o jogo na gestão de resíduos espaciais. O concurso oferece prêmios de até US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões) para quem conseguir desenvolver tecnologias inovadoras que possam reciclar ou gerenciar os resíduos humanos de maneira eficiente durante missões espaciais de longa duração.

A ideia é simples: encontrar uma solução que permita transformar o lixo humano em produtos úteis, ajudando a reduzir o impacto ambiental durante a exploração espacial e também facilitando a vida dos astronautas. O desafio está dividido em duas categorias:

Prototype Build Track: Focada na construção de protótipos que lidem com resíduos sólidos, transformando-os em algo útil.

Digital Twin Track: Aqui, o foco é o desenvolvimento de sistemas virtuais para simular a reciclagem de resíduos na superfície lunar.

O concurso busca incentivar soluções que sejam práticas tanto para o espaço quanto para a Terra. Sim, o objetivo final da NASA é que as ideias inovadoras geradas para o espaço também possam ser aplicadas aqui no nosso planeta. Afinal, a gestão de resíduos é um problema global que afeta tanto o espaço quanto o meio ambiente terrestre.

Por que resolver o problema dos resíduos no espaço é importante?

A resposta pode parecer óbvia, mas o desafio de lidar com resíduos no espaço vai muito além de questões de higiene. Em missões espaciais longas, como as futuras expedições à Lua e a Marte, o tempo que os astronautas passam no espaço será muito maior. Isso significa que o volume de resíduos também aumenta, tornando crucial a criação de uma solução sustentável e eficiente.

A NASA sempre buscou operar de forma sustentável em suas missões, e isso inclui a maneira como lidam com os resíduos. Amy Kaminski, executiva do programa de Prêmios, Desafios e Crowdsourcing da NASA, destacou a importância da sustentabilidade nesse contexto. Segundo ela, operar de maneira sustentável tanto na Terra quanto no espaço é uma das principais prioridades da agência.

Por isso, a NASA está buscando novas ideias que ajudem a transformar resíduos em recursos. A criação de sistemas que convertam resíduos em água ou energia, por exemplo, poderia ser revolucionária para a exploração espacial de longa duração. E, claro, resolver esse problema no espaço também pode significar grandes avanços na gestão de resíduos aqui na Terra.

Participação aberta indivíduos, startups, universidades e equipes de qualquer lugar do mundo

O mais interessante do LunaRecycle Challenge é que qualquer pessoa pode participar. Sim, você não precisa ser um cientista renomado ou um engenheiro espacial para ter uma boa ideia e concorrer aos prêmios. O desafio está aberto a indivíduos, startups, universidades, e equipes de qualquer lugar do mundo que consigam propor uma solução criativa para esse problema dos resíduos.

As inscrições podem ser feitas até 30 de janeiro de 2025, através do site da Universidade do Alabama , que está coordenando o concurso em parceria com a AI Spacefactory. Esta é uma oportunidade única de contribuir para o futuro da exploração espacial, além de desenvolver soluções que podem beneficiar diretamente a Terra.

O LunaRecycle Challenge é mais uma prova de que a NASA está sempre de olho no futuro e em maneiras de tornar a exploração espacial mais eficiente, segura e sustentável. Resolver o problema dos resíduos no espaço não é apenas uma questão técnica, mas um passo essencial para garantir que a humanidade possa explorar novos mundos de forma responsável.