No Acre, mais de 100 candidatos farão prova do Exame Nacional da Magistratura; confira

Mais de 30 mil pessoas participam da segunda edição do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) no próximo domingo (20). No Acre, mais de 130 candidatos estão inscritos nesta segunda edição, com aplicação de prova no Colégio Meta.

A abertura dos portões será às 9h30, no horário do Acre e a prova inicia às 11h. Os candidatos deverão responder 80 questões sobre Direito Constitucional, Direito Administrativo, noções gerais do Direito e de formação humanística, Direitos Humanos, Direito Processual Civil, Direito Civil, Direito Empresarial e Direito Penal. A prova será aplicada até às 16h.

De acordo com os dados da banca examinadora, foram 33.147 inscrições homologadas, das quais 5.516 são de pessoas negras, 1.254 de pessoas com deficiência e 33 indígenas. O Exame foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para assegurar que os processos seletivos para magistratura valorizem a vocação para a carreira, o raciocínio e a resolução de problemas.

A habilitação tem caráter eliminatório e não classificatório. A validade do certificado de habilitação é de dois anos, prorrogável uma única vez por igual período. Confira o cronograma: