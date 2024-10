No Palácio, Gladson almoça e dá boas-vindas a ministros que estão no Acre para simpósio

O governador Gladson Cameli recebeu, na tarde desta sexta-feira (11), a comitiva dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que estão em Rio Branco para participar do Simpósio Regional de Direito e Agronegócio, que acontece nesta sexta, às 18h30, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC).

Gladson recebeu os ministros do TST, Guilherme Caputo Bastos, que também é membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); os ministros Douglas Alencar Rodrigues, Alexandre Luiz Ramos e Morgana Richa. O promotor de Justiça Marcelo Petry também esteve no encontro.

Além de Gladson, também receberam a comitiva a vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, acompanhada de outros magistrados, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga e a procuradora-geral do Estado, Janete Melo.

“Nos sentimos felizes em recebê-los em nosso estado, que é acolhedor e rico em cultura. Espero que sintam-se em casa e que retornem ao Acre em breve”, disse Gladson.

Após o almoço, os ministros e o promotor receberam uma lembrança personalizada e seguiram para visitar o Museu do Palácio Rio Branco para conhecer mais sobre a história do estado acreano.