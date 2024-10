Nove ônibus são sequestrados e usados como barricada

Nove ônibus foram sequestrados e usados como barricada no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira por duas horas. Os criminosos desapareceram com as chaves dos veículos, e os passageiros desceram, ficando retidos apenas os ônibus. A região vive uma disputa de território entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. Há equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) no bairro.