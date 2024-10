O que é trancar conversa no WhatsApp? Entenda recurso de privacidade

Trancar uma conversa no WhatsApp é uma maneira de ter mais privacidade no uso do mensageiro. Com o recurso, que está disponível em celulares Android e iPhone (iOS), usuários podem esconder chats específicos e protegê-los com uma camada extra de segurança. Assim, mesmo que outra pessoa acesse o aplicativo, não poderá acessar conversas íntimas ou sigilosas. A função foi lançada em 2023, mas ainda gera dúvidas em alguns usuários. Por isso, o TechTudo montou este guia completo para te explicar o que é trancar conversa no WhatsApp e como ativar e desativar o recurso. Confira!