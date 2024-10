Operação policial contra pedofilia apreende arsenal com presos

Quatro homens foram presos acusados de pedofilia nesta quarta-feira (23/10). Ele são suspeitos de armazenar e compartilhar materiais de pornografia infantil pela internet. Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e na região metropolitana de São Paulo.

Também foi encontrado com os presos um arsenal de armas de fogo. Além disso, foram apreendidos dinheiro em espécie, celulares, computadores, HD´s para armazenamento de arquivos e documentos que serão analisados como parte das investigações.

O grupo foi preso durante a operação Child Shield, Escudo Infantil no português, realizada por policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber). A equipe cumpriu mandados de busca e apreensão na capital paulista e nos municípios de Mairiporã e Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os suspeitos passaram a ser monitorados pelos materiais que compartilhavam pela dark web, rede anônima que, segundo as autoridades, são utilizados para circulação de conteúdo ilegal e atividade criminosa.

As atividades do grupo foram detectadas a partir das ferramentas de pesquisa. Os detidos podem pegar penas de até oito anos de prisão, de acordo com a pasta.