Pais pagam R$ 1,1 milhão para Gusttavo Lima cantar na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de empresários de Brasília virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste fim de semana. E o motivo? O evento, que contou com 670 convidados e custou mais de R$ 2,5 milhões, teve a presença de ninguém menos do que Gusttavo Lima.

Isso mesmo, meu caros leitores, o Embaixador foi contratado pelos pais da aniversariante para fazer um show durante a festa, realizada na última sexta-feira (11/10). E quando os pais desembolsaram para presentear a jovem? A bagatela de R$ 1,1 milhão. Eita!

“Nem sei como lava dinheiro”, diz Gusttavo Lima

Gusttavo Lima deu sua primeira entrevista, na semana passada, desde que foi envolvido na Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa em jogos on-line. O cantor falou sobre as acusações contra ele e afirmou estar à disposição da Justiça para esclarecer toda a situação.

“Eu nem sei como lava dinheiro, a minha vida foi sempre fazendo as coisas certas. Falaram que eu fugi, que loucura é essa? Eu estou a disposição da Justiça. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Nunca vou fugir da raia”, declarou ele em entrevista ao Migalhas.

Segundo Gusttavo Lima, ele tem toda a documentação que prova sua inocência e afirmou estar muito tranquilo com toda a situação.

“Contra documentos, não há argumentos. A gente tem toda a documentação, a gente tem todos os contratos, notas fiscais, temos tudo”, disse ele. “Eu ainda perguntei para o meu advogado o que a gente havia feito de errado, ele falou: ‘Gusttavo, simplesmente não tem como explicar’. Eu estou muito tranquilo porque isso é um grande achismo, uma grande teoria. E eu estou à disposição da Justiça”, completou.

O cantor ainda comentou sobre o mandado de prisão que foi expedido contra ele. “A gente enviou todo o nosso material para a Justiça de Pernambuco. Depois, eu me surpreendo com o pedido de prisão (…) Quando a polícia foi no nosso escritório, a gente estava na Grécia e o advogado ligou pra polícia dizendo que o que eles estavam procurando, estava na gaveta tal, com nota fiscal, o contrato tá tudo certo, vocês podem levar tudo”, relembrou.

Gusttavo Lima também aproveitou para esclarecer a sua relação com a empresa Vai de Bet. Segundo o artista, ele não é dono da casa de bets, tendo apenas assinado um contrato de imagem.

“O contrato foi firmado em 2022, a gente cumpriu 100% com a empresa e a empresa cumpriu 100% com a gente. No final desse contrato, vamos fazer o quê? O que a gente vai estruturar de novo para fazer um novo contrato, uma nova forma que a gente vai executar isso? Com diversas empresas eu fiz esse tipo de negociação… Por exemplo, com gravadora, com empresa de tickets, ramo alimentício, parte imobiliário”, explicou ele.

E continuou: “Esses dois anos eu fui garoto propaganda a Vai de Bet, não sou dono, nunca fui proprietário. Auxiliei a Vai de Bet no que foi preciso, como parte do meu contrato, e é isso. Isso é uma grande loucura, essa teoria, esse achismo de querer me ligar a tudo isso como se eu fosse o dono do negócio, o chefe. Não sou”, enfatizou.

Lima ainda pontuou que diversos artistas fecharam negócio com as empresas de bets. “Pô, Gusttavo Lima fez contrato com bets? Fez! Quantos outros artistas fizeram? Quais programas de televisão fizeram? Quantas televisões fizeram? Todos os times de futebol fizeram… Então, você vai ter que mandar prender o país inteiro”, disparou.

E encerrou: “Não é justificando, tem que haver justiça. Quando se identifica algo que está chamando a atenção, investigue! Eu estou à disposição das autoridades. Fiquem à vontade. Pode olhar tudo, não tenho nada a esconder”, disse ele.