PF conclui que houve falhas ‘evidentes’ da Secretaria de Segurança do DF no 8 de Janeiro

A Polícia Federal (PF) afirmou, em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que foram constatadas falhas “evidentes” da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos golpistas do 8 de Janeiro. O documento destaca a “ausência inesperada” do ex-secretário Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos no dia dos atos. Procurada, a pasta do DF afirmou que “não comenta sobre investigações e processos judiciais em andamento”.