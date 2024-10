Quanto Ramon Dino recebe de salário? Acreano tem contrato milionário com empresa de suplementos

Nesta quinta-feira (10), começa o Mr. Olympia, campeonato de fisiculturismo mais importante do mundo. Entre as principais apostas do Brasil na competição está o acreano Ramon Dino, atual vice-campeão.

O site Sporting News publicou uma matéria nesta quarta-feira (8) sobre o perfil pessoal e profissional de Dino, incluindo o salário que ele recebe todos o meses. Segundo a publicação, o fisiculturista tem um contrato com a Max Titanium Suplementos e seu recebimento mensal pode chegar a R$ 400.000,00.

Além do salário, o fisiculturista também acumula premiações ao longo das competições. Confira as mais altas, também segundo levantamento do “lance”.