Quem é a mulher com quem Liam Payne postou foto antes de morrer?

O cantor Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16/10), aos 31 anos, após cair de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. Antes disso, ele postou uma sequência de fotos com Kate Cassidy, apontada como sua namorada. A moça ainda não se manifestou sobre a tragédia.

Formada pela Coastal Carolina University em 2021, a influenciadora digital costuma compartilhar momentos de sua vida com Payne no Instagram, onde soma 98 mil seguidores até publicação dessa reportagem.

O casal foi visto pela primeira vez em um evento público em outubro de 2022, quando compareceram a uma festa de Halloween vestidos como Tommy Lee e Pamela Anderson. Desde então, Cassidy e Payne têm aparecido juntos em eventos como a estreia do documentário de Louis Tomlinson, em março de 2023, ou a Semana de Moda de Paris, em 2024.

Apesar dos rumores de separação em meados de 2023, Payne e Cassidy continuaram firmes. Os boatos surgiram quando o casal ficou um tempo sem ser fotografado junto. Em junho, contudo, eles foram vistos de mãos dadas em Londres, provando que o relacionamento ainda estava de pé.

Além de lidar com a atenção da mídia, Payne defendeu Cassidy de críticas online. Quando um seguidor sugeriu que ela estava com ele apenas por dinheiro, o cantor não hesitou em rebater, dizendo que nunca havia sentido um amor como o que sente por Cassidy. Payne afirmou que o relacionamento deles o tornou uma pessoa melhor e que, pela primeira vez, ele estava feliz consigo mesmo.