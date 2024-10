Rodrigo Damasceno agradece eleitores e compartilha suas expectativas para a gestão

Rodrigo Damasceno foi eleito prefeito de Tarauacá neste domingo (6) com 9.765 votos, representando 45,16% dos votos válidos. O município contava com 28.427 eleitores aptos a votar, e a eleição se destacou pela concorrência acirrada entre os candidatos.

Em sua primeira declaração após a vitória, Damasceno enfatizou a importância de deixar a disputa eleitoral para trás e focar nas necessidades do município. “Agora é a hora de deixar a disputa de lado e falar do futuro de Tarauacá. Vamos colocar em prática nossas propostas e projetos com a equipe de transição. A partir de agora, vamos trabalhar para consolidar uma Tarauacá melhor para todos”, afirmou o novo prefeito em entrevista exclusiva ao ContilNet.

A comemoração pelas ruas de Tarauacá foi vibrante, com muitos apoiadores, familiares e simpatizantes do candidato celebrando a vitória com bandeiras e músicas. Rodrigo, visivelmente emocionado, recebeu abraços e aplausos de sua base.

