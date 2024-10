Saudades? Brasileirão está de volta com dois jogos nesta quarta-feira

Após 10 dias, o Campeonato Brasileiro está de volta. Com jogos acontecendo neste meio de semana, após a Data Fifa, duas partidas vão dar o pontapé inicial a 30ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (16/10).

No estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o São Paulo recebe o Vasco, às 21h45. O Tricolor Paulista mandará o jogo contra os cariocas no interior, já que o Morumbis recebe uma série de shows do cantor americano Bruno Mars.

Atual 5º colocado da Série A com 47 pontos, o São Paulo chega para esse jogo após derrota para o Cuiabá por 2 x 0 na capital do Mato Grosso. Arboleda e André Silva são desfalques, pois terão que cumprir suspensão. Ferreirinha ainda é dúvida para a partida.

Já o Vasco, que ocupa a 10ª posição na tabela com 37 pontos, empatou seu último jogo diante do Juventude, em São Januário. Para o duelo contra o São Paulo, o técnico Rafael Paiva não contará com o volante Jair, que está em fase final de recuperação de uma garve lesão no joelho.

Fortaleza x Atlético-MG

Na capital do Ceará, Fortaleza recebe o Atlético-MG na Arena Castelão de olho na briga pelo topo. O Tricolor do Pici é atualmente o 3º colocado do Brasileirão, há 5 pontos do líder Botafogo e há 2 do Palmeiras. Uma vitória pode colocar a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em boa situação na reta final do campeonato.

Já o Galo, que está na 9ª posição, com 40 pontos, quer entrar na briga por uma vaga na Libertadores. O time do treinador Gabriel Milito empatou seu último jogo em 2 x 2, na Arena MRV, contra o Vitória. Faltando apenas 9 rodadas para o fim da competição, cada ponto pode valer muito para o Atlético-MG.