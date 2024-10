“Desafio iniciado com minha nutricionista incrível. Para além de não estar confortável com meu corpo, fui diagnosticado com hipertensão, e precisei retornar aos cuidados da nutricionista com o objetivo de melhorar minha alimentação e, consequentemente, tomar mais cuidado com minha saúde”, explicou Silvero (veja aqui).

Segundo o ator, o objetivo é perder 4 quilos, nos próximos 20 dias, apenas com alimentação, exercícios diários e muita disciplina. “Vou compartilhando com vocês os resultados. E você? Tá de olho na comida e na sua saúde?”, questionou o ator na publicação.

A hipertensão atinge 32,5% da população adulta brasileira, o que representa 36 milhões de pessoas. O quadro ocorre quando há uma alta força exercida pelo sangue nas paredes dos vasos sanguíneos. A medicina considera que há um quadro de pressão alta quando ultrapassam 140/90 mmHg (milímetros de mercúrio) ou 14 por 9.