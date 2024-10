Três cidades do Acre estão com níveis de qualidade do ar consideradas ‘muito ruim’, diz boletim

O Boletim da Seca, divulgado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), aponta que três cidades do Acre estão com nível de qualidade do ar considerada “muito ruim”.

Os municípios de Epitaciolândia apresenta 86,97 μg/m³, Brasiléia tem 85,46 μg/m³ e Assis Brasil tem 82,91 μg/m³. A média diária é de Raw PM2.5 (LRAPA) μg/m³. A média recomendada por dia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 15μg/m³.

Já o município de Xapuri apresenta qualidade ruim, com 68,89 μg/m³. A capital Rio Branco tem qualidade considerada “moderada”, com 32,98 μg/m³.