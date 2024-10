Via Verde Shopping promove ‘Sessão Inclusiva’ para crianças com TEA no Cine Araújo

Neste sábado, 26, o Cine Araújo – Multiplex Via Verde Shopping irá promover uma sessão especial de cinema voltado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições sensoriais. O filme escolhido para a ocasião é “Robô Selvagem”, uma emocionante aventura que promete entreter e envolver toda a família.

A exibição contará com uma série de adaptações pensadas especialmente para pessoas com TEA e outras condições sensoriais, garantindo uma experiência confortável e segura. Durante toda a exibição do filme, as luzes permanecerão acesas, o volume do som será ajustado entre 3.0 e 3.5 dB, e a temperatura da sala será mantida em, 22 °C. Além disso, não haverá exibição de propagandas ou trailers, para evitar estímulos que possam causar desconforto.

“Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor para as crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, permitindo que a ida ao cinema faça parte de seu processo de desenvolvimento e interação social. A cada edição da ‘Sessão Inclusiva’, reforçamos nosso cuidado em adaptar todos os aspectos da experiência para ser ainda mais confortável e agradável para todos”, destaca Daniel Ferreira, coordenador de marketing do Via Verde Shopping.

A história de “Robô Selvagem” acompanha a unidade ROZZUM 7134, “Roz”, que naufraga em uma ilha desabitada. Para sobreviver, ela precisa se adaptar ao ambiente e construir relações com os animais locais, em uma trama repleta de aprendizado e emoção.

Além de se adequar às necessidades sensoriais do público, a ‘Sessão Inclusiva’ será aberta a toda a comunidade, assegurando o cumprimento das leis que garantem o direito à meia-entrada para pessoas com TEA e seus acompanhantes.

Não perca a chance de assistir Robô Selvagem e fazer parte dessa importante ação inclusiva. Para consultar horários e sessões, acesse https://www.ingresso.com/.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.