VÍDEO: festa em casa noturna de Rio Branco termina com briga e pancadaria

Vídeos que circulam nas redes sociais nesta segunda-feira (28), mostram uma briga generalizada na saída de uma casa de eventos na capital acreana, em Rio Branco, que ocorreu neste domingo (27).

Nas imagens, dois homens e duas mulheres trocam socos e chutes, um deles chega a cair no chão, enquanto uma das envolvidas tem o cabelo puxado e leva um soco no rosto em seguida.

Diversas pessoas ao redor observam a confusão, enquanto nenhum segurança é gravado no vídeo interferindo na ocorrência. Até o momento não foi informado o motivo das agressões.

De acordo com uma das mulheres que teve diversas escoriações, principalmente na face, o homem de camisa vermelha que aparece no vídeo teria a agredido. Ela estaria no local para comemorar seu aniversário com amigos. “Quero saber o nome desse covarde”, disse.

Veja o vídeo.