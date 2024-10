Vigilante é achado morto em escola e votação no local atrasa 2h

A votação em uma seção eleitoral de São Luís, no Maranhão, precisou ser adiada em duas horas após o corpo de um vigilante ser encontrado no local, neste domingo (6/10).

O caso ocorreu na escola pública municipal UEB Galileu Clementino, localizada no bairro Vila Magril, zona rural de São Luís.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), a vítima, identificada como José de Ribamar Catanhede Filho teria ido a óbito por ataque cardíaco.

O corpo do vigilante foi encontrado dentro do colégio, de acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte.

Devido ao ocorrido, a votação teve início às 10h, e não às 8h, como era previsto.

A Polícia Civil vai investigar o caso