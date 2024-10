Viih Tube revela mentira em gravidez de Lua por medo de ser cancelada

Viih Tube esteve no PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki nessa terça-feira (1º/10), e revelou ter omitido a informação de que engravidou de Lua, sua primeira filha com Eliezer, antes mesmo de ser pedida em namoro pelo influenciador.

“Eu contei na ordem errada os fatos de propósito com medo de ser cancelada. Eu postei que eu fui pedida em namoro, e depois engravidei. É mentira, eu já tava grávida antes. Eu engravidei enquanto estava ficando com o Eli”, disse ela.

Por medo do cancelamento, Viih Tube contou ter postado primeiro o pedido de namoro de Eliezer e deixado a revelação da gravidez para depois:

“Contei para o Eli que eu estava grávida, diz ele, não sei se é verdade, que ele já tinha combinado com a minha mãe que ia me pedir em namoro. Não sei se ele estava correndo e queria me pedir em namoro logo, mas diz minha mãe que estava na minha agenda um compromisso falso de trabalho, que ele ia me levar para um lugar para me pedir em namoro”.