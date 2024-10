Viúva de Marielle Franco assume namoro com atriz de Verdades Secretas

Monica Benicio, viúva de Marielle Franco, está de namorada nova. Após ser reeleita com vereadora no Rio de Janeiro, ela assumiu o relacionamento com a atriz e modelo Jéssica Córes, conhecida por trabalhos na série Verdade Secretas e no filme Biônicos.

As duas surgiram juntas pela primeira vez no último domingo (13/10) em um evento no Rio de Janeiro. Elas chegaram de mãos dadas e deram um beijão.

Monica foi casada por dez anos com a ex-vereadora Marielle Franco, que foi assinada em 2018. Há poucos meses, a vereadora anunciou o término do namoro de dois anos com Bruna Magalhães e engatou o novo romance.

Jéssica Córes, por sua vez, é conhecida pelos trabalhos em Verdades Secretas e na série Cidade Invisível. Também fez parte do elenco da novela Fuzuê e protagonizou o filme Biônicos.