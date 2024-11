Açougueiro esfaqueia cliente após reclamação sobre carne; vídeo

Um açougueiro, de 25 anos, acabou preso por tentativa de homicídio, após esfaquear um cliente que reclamou da procedência e qualidade da carne adquirida em um supermercado. O caso ocorreu em um estabelecimento no bairro Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, durante a discussão, que ocorreu na noite de quinta-feira (24/10), o açougueiro deu uma facada no tórax da vítima, o que causou uma perfuração no pulmão.

Veja o vídeo:

Pelas imagens é possível ver quando o cliente chegou ao balcão, tirou a carne da sacola e jogou em direção ao açougue. Logo em seguida, o cliente saiu, e o açougueiro correu em direção dele. Em outro ângulo, o vídeo mostra o açougueiro correndo atrás do cliente e desferindo o golpe contra ele.

A vítima foi socorrida e levada inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasicom, no entanto, em razão da gravidade do ferimento, foi transferida para o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Heapa), onde passou por cirurgia.

De acordo com a PCGO, após diligências, o autor do crime foi localizado e preso no dia seguinte ao fato em uma residência no Jardim Nova Era, também em Aparecida.

O autor foi conduzido à 3ª DP de Aparecida de Goiânia, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

O rapaz foi solto um dia depois após passar por audiência de custódia.