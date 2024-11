Acre apresenta redução no número de mortes violentas e crimes patrimoniais, diz levantamento

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) divulgou dados, de janeiro a outubro de 2024, acerca das mortes violentas ocorridas no estado. No período observado foi registrada uma redução de 18,64% nas mortes violentas intencionais (MVIs) em comparação com o ano de 2023. Na capital do estado a redução foi de 25,81%.

Os dados apontam ainda que os homicídios estão concentrados nas primeiras horas de domingo, na 2ª regional. As armas de fogo representam a maioria dos incidentes de MVIs, sendo 55,56% dos casos, seguido pelas armas brancas, com 26,39%.

O secretário de Segurança do Estado, coronel José Américo Gaia, falou sobre os esforços realizados pela segurança pública para a redução dos índices.

“Embora tenhamos reduzido significativamente os homicídios, precisamos continuar nosso trabalho para entender e combater as causas das lesões corporais que levam a mortes”, disse ele.

Os dados referentes a lesões corporais foram os únicos dentro dos MVI que não apresentaram melhoras nos dados dentro do período analisado.

Outro dado positivo da segurança pública é a redução nos crimes patrimoniais, como por exemplo roubos e furtos, que tiveram queda, respectivamente, de 34,26% e 10,64%.

Na capital os dados relativos aos roubos e furtos também tiveram redução e ficaram acima da média estadual, com 36,10% para roubos e 13,17% para furtos.

Os roubos na capital acreana acontecem em sua maioria no período noturno, já os furtos têm maiores números nas noites e madrugadas de terça-feira.

Os roubos de veículo apresentaram redução de 37%, já os furtos, 9%, já a taxa de recuperação desses bens é de 27%. Os celulares roubados apresentaram redução de 30,16%. Na capital, a queda foi de 31,79%.

Os crimes registrados na Lei Maria da Penha apresentaram leve redução, de 0,35% a nível estadual e 3,14% na capital. O secretário destacou a relevância dos dados.

“Os resultados positivos demonstram o comprometimento das nossas equipes e a eficácia das nossas estratégias. Contudo, não podemos relaxar; precisamos continuar a trabalhar para garantir a segurança de todos os cidadãos acreanos”, relatou.