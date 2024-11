Acre tem quatro atrações nacionais para Festa de Réveillon 2025, anuncia Governo; saiba quais

Em primeira mão, a coluna Douglas Richer já havia antecipado a presença de grandes artistas no Réveillon 2025 do Acre. O Governo do Estado oficializou nesta quinta-feira (14) os nomes de Léo Magalhães, Tarcísio do Acordeon, Wanderley Andrade e Chicão dos Teclados como as principais atrações das festividades de ano novo. Em Rio Branco, a Arena da Floresta receberá Léo Magalhães e Wanderley Andrade, enquanto em Cruzeiro do Sul, Tarcísio do Acordeon e Chicão dos Teclados vão animar a Arena do Juruá, oferecendo celebrações distintas para as duas maiores cidades do Acre.

A organização ainda definirá os horários dos eventos, mas a expectativa é de que milhares de pessoas compareçam às festividades para brindar a chegada de 2024 em clima de alegria e confraternização. Além das atrações musicais, o público será presenteado com um espetáculo de fogos de artifício sem estampido, que proporcionará uma experiência visual marcante sem o impacto do som, respeitando o bem-estar de pessoas sensíveis a ruídos e dos animais.

EXCLUSIVO: Shows de Tarcísio do Acordeon e Léo Magalhães são as atrações do Réveillon 2025

Com foco na segurança e no bem-estar dos presentes, o governo estadual, em parceria com as prefeituras e associações comerciais, implementará um conjunto de ações para monitoramento e segurança pública, garantindo que o evento transcorra de forma segura e organizada.

Douglas Richer: Léo Magalhães retorna ao Acre como atração principal do Réveillon em Rio Branco

Além de promover a cultura e o entretenimento, o Réveillon da Família, como é chamado, também representa um impulso econômico significativo para o estado, gerando empregos temporários e incentivando o comércio local durante as festividades de fim de ano.

Tarcísio do Acordeon: conheça o cantor do hit ‘Meia Noite’, confirmado no Réveillon de Cruzeiro do Sul

Veja hits: