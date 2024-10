EXCLUSIVO: Shows de Tarcísio do Acordeon e Léo Magalhães são as atrações do Réveillon 2025

Neste domingo (27), a coluna Douglas Richer, do ContilNet, divulga com exclusividade duas grandes atrações para o Réveillon 2025 no Acre, que prometem fazer da virada de ano um evento inesquecível. Cruzeiro do Sul e Rio Branco, as duas maiores cidades do estado, receberão shows especiais de renomados artistas da música brasileira.

Em Cruzeiro do Sul, o público poderá curtir o show de Tarcísio do Acordeon. O cantor, destaque do forró, se apresentará no estacionamento da Arena Juruá, garantindo uma noite repleta de animação e ritmos tradicionais.

Já em Rio Branco, a capital acreana, o comando da festa será de Léo Magalhães, que levará ao palco seu repertório de sucessos românticos e animados, em um evento promovido pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Acre, com a colaboração das equipes de Gladson Cameli e Tião Bocalom.

A coluna Douglas Richer obteve a confirmação das atrações através de fontes em São Paulo. Embora os contratos ainda estejam sendo finalizados, o anúncio oficial está previsto para esta terça-feira (29), quando a programação completa das festividades de Natal e Ano Novo será divulgada.

Inicialmente, outros nomes, como o da cantora Joelma, foram considerados, mas as negociações se concentraram em Tarcísio do Acordeon e Léo Magalhães, já confirmados como as grandes atrações nacionais dos eventos.