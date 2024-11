Adem Araújo participa de sorteio dos grupos da Copa São Paulo

O CEO do Santa Cruz, Adem Araújo participa nesta segunda, 25, a partir das 17 horas (hora Acre) na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) do sorteio dos grupos da Copa São Paulo 2025. A competição marca a abertura da temporada do futebol brasileiro.

“Recebemos o convite e iremos acompanhar a definição dos grupos. Esse é um trabalho importante para o Santa Cruz”, comentou Adem Araújo.

Volta aos treinos

Depois do amistoso contra o Flamengo na reinauguração da Arena da Floresta, o elenco do Santa Cruz volta aos treinamentos nesta terça, 26, no CT do Cupuaçu.

“Temos mais um mês de preparação e precisamos realizar ajustes. O amistoso contra o Flamengo vai ser fundamental na sequência do nosso trabalho”, comentou o técnico do Santa Cruz, Pedro Balu.