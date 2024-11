Aprovado 16 vezes, perito acreano revela o segredo de como estudar para concursos; CONFIRA

Ser aprovado em um concurso público é um grande objetivo para muitas pessoas que estão busca de melhores condições de vida e estabilidade financeira. Entretanto, ser aprovado nesses certames não é algo simples de fazer, ao menos para a maioria das pessoas.

Para o perito criminal acreano Haley Marcio Vilas Bôas da Costa, a história é um pouco diferente, já que ao longo de sua vida, foi aprovado em 16 provas diferentes. Tendo concluído os estudos básicos em Sena Madureira, posteriormente concluindo o ensino superior na capital acreana.

Costa explicou qual o segredo de seu sucesso no processo de aprendizado que o levou a ser aprovado nos certames públicos futuramente. “A ideia era explorar, a cada leitura, os porquês das formulações matemáticas e regras da língua portuguesa e da física; procurando montar cenários reais de aplicação prática desses conhecimentos no dia a dia”, conta.

Ele explica ainda que transformar o conhecimento em ferramentas para o sua rotina e que essas informações não devem ser tratadas como um peso e sim como um ‘canivete suíço’.

“Devemos sim, ativar e estimular o cérebro para que ele perceba que gradualmente cada conteúdo aprendido não é mais um peso a carregar, mas sim, mais uma ferramenta que se aprimorou para resolução de questões sob outro olhar”, explica.

O perito criminal diz ainda que o principal é consolidar as duas “disciplinas-mães”, como ele se refere, sendo elas matemática e língua portuguesa, de onde vem a base de lógica e interpretação de texto usada em todas as outras disciplinas.

O concurseiro conta ainda que a contextualização interdisciplinar facilita o processo e solidifica o conhecimento, criando, ao invés de uma linha com informações, uma verdadeira teia de aprendizado que sustenta-se sozinha.

“Só estudo geografia e história situado espacial e temporalmente, ou seja, só faço leituras sobre as civilizações, com mapas geográficos em mãos, além de organizar os estudos de todas as civilizações nas mesmas datas. Não leio sobre cada civilização desde a idade antiga até os dias atuais de forma isolada, mas de forma coletiva; agregando fatos históricos mundiais do mesmo período para todas as civilizações”, revela.