Aterro de inertes em Rio Branco volta a pegar fogo e prefeitura monitora situação

O aterro de Inertes localizado na estrada Transacreana, na capital, voltou a ser atingido pelo fogo desde a última sexta-feira (01).



De acordo com a Prefeitura de Rio Branco, desde o iniciou do incêndio a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), responsável pelo antigo lixão, realiza o monitoramento e controle para que as chamas não se propaguem.

Nesta terça-feira (5), o secretário da SMCCI, Joabe Lira, esteve pessoalmente vistoriando o local, e disse que assim que a atual gestão assumiu a prefeitura em 2021, o espaço vem recebendo uma atenção especial e cuidados com o meio ambiente.



“Antes o fogo no aterro permanecia por meses, afetando a saúde das pessoas causando sérios problemas respiratórios”, afirmou o representante.

Ainda de acordo com o secretário o incêndio pode ter sido ocasionado pelas altas temperaturas e como o local abriga uma grande quantidade de gases, a combustão é praticamente inevitável e para conter qualquer chama, as equipes que trabalham no local foram ampliadas.

“Nós estamos em média com 50 trabalhadores diariamente, sábado, domingo, feriado também, que teve o dia de finados, trabalhamos um dia todo para que se possa conter esses focos. Conversando com o Corpo de Bombeiro. Nosso Estado tem sofrido altas temperaturas, e isso acaba propiciando e facilitando que esses focos de incêndio aconteçam”, concluiu.

O Aterro de Inertes é um lixão que permite apenas o descarte de eletroeletrônicos, entulhos, madeira, pneus, podas de árvores e recicláveis. Sendo proibido, animais mortos, lixo doméstico, objeto cortante, resíduos de serviços de saúde e industriais. A ação irregular é crime e gera multas previsto na Lei n° 1.330, de 23 de outubro de 1999, art. 112.