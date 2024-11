Patrick Congo desabafou e reclamou que o momento com Bruno Gagliasso está chamando mais atenção do que a história em si. “O beijo está sendo mais importante do que o corpo preto no chão. Isso é impactante também. Tudo bem que é o Bruno Gagliasso, mas sexualizar uma cena de beijo é foda porque se trata de um abuso”, relatou.

Sobre os bastidores, o ator comentou que a troca com o Bruno Gagliasso foi boa. “Foi um momento que me senti bastante seguro e ele foi muito aberto comigo. Ele me perguntou se podia me tocar na cena e decidimos no ensaio como seria na hora de gravar”, declarou Congo, à Quem.

Na sequência, ele explicou que decidiram que o beijo seria intenso e se teria língua, porque se tratava de um momento de tesão. O ator iniciante aprovou o trabalho com Gagliasso, que é mais experiente.

Ele ainda comentou sobre a relação entre os personagens. “O Sete é menor e fica claro que eles se conhecem há muito tempo. É um jovem preto em vulnerabilidade social. Claro que tem amor, tem um romance, tesão, mas é como se o Jorge pegasse ele desde muito novo”, comentou.

Por fim, ele contou que tem recebido diversos comentários, tanto sobre a sua atuação, por estar representando O Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e que tenta surfar nessa onde de maneira positiva.