Autoridades políticas do Acre lamentam morte de Flaviano Melo nesta quarta-feira

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, lamentou nas redes sociais a morte do ex-governador do Acre, Flaviano Melo, nesta quarta-feira (30).

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, rogando a Deus que conforte a todos”, disse.

O senador Alan Rick lamentou, nesta quarta-feira (20), o falecimento do ex-deputado e ex-governador do Acre, Flaviano Melo.

“Com muito pesar recebo a notícia do falecimento do amigo Flaviano Melo, aos 75 anos. Ele vinha lutando contra uma pneumonia e no início desta tarde sua morte foi confirmada pelos familiares, aos quais direciono minhas orações pelo conforto divino neste momento de profunda dor”, disse Alan Rick.

O deputado Eduardo Veloso também se solidarizou com familiares e amigos de Flaviano, destacando sua trajetória política no estado acreano.

“Hoje, o Acre perde um de seus maiores líderes. Flaviano Melo dedicou sua vida ao progresso do nosso estado, deixando marcas profundas como deputado, prefeito, senador e governador. Sua trajetória nos ensina sobre resiliência, compromisso e amor pelo Acre. Que sua memória inspire gerações futuras. Descanse em paz”, falou.

Marcus Alexandre, que foi candidato a prefeito de Rio Branco pelo MDB, partido que Flaviano era presidente estadual, também manifestou pesar nas redes sociais.

“Fica para as próximas gerações o exemplo de homem democrata, gestor público que realizou importantes obras como Prefeito e Governador, Senador e Deputado Federal, praticante da boa política, amigo e conciliador. Obrigado pela respeitosa acolhida no nosso glorioso MDB. Seguimos firmes na luta”, publicou.

A deputada federal Socorro Neri também prestou homenagem ao ex-governador nas redes sociais. “Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de meu amigo de longa data, Flaviano Melo, a quem sempre dediquei grande carinho, respeito e admiração”, disse.

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, também publicou uma foto ao lado do ex-governador e lamentou a morte de Flaviano. “Seu legado de dedicação ao povo e à democracia será sempre lembrado”, disse.

A vice-governadora, Mailza Assis, lamentou a morte de Flaviano e relembrou sua trajetória política. “Neste momento de dor, expresso minhas sinceras condolências à família, amigos e a todos que compartilham a perda deste grande líder. Que Deus conforte os corações de todos e conceda forças para superar essa despedida”, publicou.

O vice-prefeito eleito de Rio Branco, Alysson Bestene, lamentou a morte de Flaviano e disse que o Acre perde uma referência na política e no servir ao próximo.

O senador pelo Acre, Marcio Bittar, publicou uma nota de pesar nas redes sociais.

O senador Sergio Petecão lembrou a sua amizade com Flaviano ao dizer “sua amizade, lealdade e dedicação marcaram a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”. Confira:

O deputado federal Roberto Duarte, do Republicanos, publicou uma nota de pesar em que se refere a Flaviano como “grande líder e figura emblemática da política acreana”.