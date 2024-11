Blogueirinha expõe esporro de Anitta em fã: “Fiquei até nervosa”

A influenciadora Blogueirinha revelou uma situação inusitada que viveu com Anitta durante uma viagem para a Disney, há duas semanas. Em seu programa ao vivo, a apresentadora contou que a cantora deu um esporro em um fã ao perceber que estava sendo filmada sem permissão.

“Teve um momento muito íntimo nosso. A gente estava tirando foto lá na Disney, e um fã resolveu filmar ela. Mas Anitta percebeu na hora, porque é muito atenta. Ela foi direto até ele e disse: ‘Ei, não vai tirar foto, não. Não sou bicho para você ficar me filmando assim’. Eu levei um susto, não esperava! Fiquei impactada, até nervosa”, contou Blogueirinha em papo com a convidada Rafa Uccman.

Blogueirinha também detalhou o desabafo de Anitta após a bronca no fã. “Ela voltou e me disse: ‘Eu não sou bicho para ele ficar me filmando assim. Da mesma forma que ele me constrangeu, ele também vai sentir na pele como é. Não é assim que as coisas funcionam’. E eu respondi: ‘Caramba, amiga, era só falar que não precisava’”, completou, em tom descontraído.