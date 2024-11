Bocalom sanciona lei que instituiu programa ‘Bíblia nas escolas’: “Precisamos acreditar em Deus”

No mês passado, a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou, por unanimidade, o projeto de lei – de autoria do vereador e pastor Arnaldo Barros, do Podemos – que autoriza o uso da Bíblia nas Escolas.

Após a aprovação, o prefeito Tião Bocalom sancionou a lei durante uma cerimônia nesta segunda-feira (11).

No evento, ele destacou os motivos pelos quais decidiu sancionar a lei, mesmo com a orientação do Ministério Público do Estado para que ele vetasse a proposta.

“A minha sanção é porque não se trata de nada obrigatório. É facultativo. São princípios cristão. Eu sou um homem regido por isso”, disse.

Em entrevista coletiva, o prefeito destacou ainda que defende a liberdade e que, caso haja um projeto que institui programas de religiões de matrizes africanas nas escolas, também sancionará.

“A Câmara é que decide. Se eles decidirem, não vejo nenhum problema. Cada um vai estudar o que quer. Aquele que quiser estudar candomblé, vai estudar, catolicismo, cristianismo, vai estudar. Isso é liberdade. Cada um escolhe”, completou.