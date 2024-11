Bocalom só vai empossar novo secretário de Saúde quando iniciar segundo mandato

Quem assumiu o comando da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em Rio Branco, após a saída do médico Eliatian Nogueira, exonerado na semana passada, foi o secretário de Gestão Administrativa, Dougllas Jonathan Santiago de Souza, de forma cumulativa.

Após a mudança feita pelo prefeito Tião Bocalom, diversos rumores surgiram a respeito de quem deve ser indicado, oficialmente, para a pasta. Especulações apontavam, inclusive, para o nome da ex-secretária Sheila Andrade, que se afastou da Semsa para disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco pelo Partido Liberal (PL), nas eleições deste ano, a convite de Bocalom. A gestora saiu derrotada, mas foi nomeada há um mês como nova chefe de gabinete do prefeito de Rio Branco.

O fato é: a indicação para a Semsa passa pelo aval do União Brasil (UB), partido que integra a base de apoio ao prefeito.

Procurado pela reportagem do ContilNet, Jonathan afirmou que deve ficar no cargo até o fim do ano e que um novo secretário deve tomar posse apenas em 2025, quando Bocalom inicia seu segundo mandato.

“Sigo com esse desafio dado pelo prefeito, até o fim do ano. Em 2025, teremos um novo nome para a pasta”, disse o secretário que também é filiado ao UB.

Fontes ligadas a Bocalom comentam que o prefeito deve sentar com a cúpula do partido até o fim do mês para definir quem será o gestor da Semsa a partir de 2025.