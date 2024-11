A coluna apurou que a travesti, de 27 anos, foi ao encontro do cliente, no Setor de Clubes Norte. A garota de programa teria o costume de atender ao militar com frequência, mas ele já teria contraído uma dívida de cerca de R$ 600. A profissional do sexo, então, teria ido ao local para receber o pagamento por todos os programas já feitos, mas o policial reformado afirmou que não tinha o dinheiro para pagá-la.

A discussão ficou acalorada e uma viatura da PM chegou ao local para resolver a questão. Questionada pelos policiais, a vítima afirma que havia feito o programa com o cabo aposentado, mas que ele não quitou a dívida. Ao revistarem a bolsa da travesti, os PMs localizaram a quantia de R$ 74. Confirmação O cabo reformado confirmou aos policiais da guarnição que havia feito sexo com a travesti, mas alegou que teria pagado cerca de R$ 100, além de “quantias picadas” em outras ocasiões. Os agentes conversaram com o militar para tentar resolver a questão e fazê-lo pagar o cachê da garota de programa. O militar aposentado não tinha o valor, por isso foi levado à delegacia e autuado em flagrante por violação sexual mediante fraude. A Polícia Civil entendeu que o homem sabia que não teria o dinheiro para pagar pelos serviços sexuais. Como se trata de um militar, o suspeito foi levado pela PM para a Papudinha, onde funciona a carceragem supervisionada pela corporação.